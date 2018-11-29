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Синод затвердив робочу дату Об'єднавчого собору, - Парубій

Новини » Політика    29.11.2018 - 20:40
Синод затвердив робочу дату Об'єднавчого собору, - Парубій
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Парубій зазначив, що вітає рішення синоду Вселенської патріархії, яким затверджено томос і статут для української церкви

Священний Синод Вселенського патріархату прийняв рішення, яким затверджено томос і статут для помісної української православної церкви, а також робочу дату проведення Всеукраїнського об'єднавчого православного архієрейського собору. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook голови Верховної Ради Андрій Парубій.

Парубій зазначив, що вітає рішення синоду Вселенської патріархії, яким затверджено томос і статут для української церкви.

"Я тільки що отримав чудову новину від Вселенської патріархії, що синод також затвердив робочу дату проведення Всеукраїнського об'єднавчого православного архієрейського собору, який відбудеться у Києві і утворює єдину помісну українську православну церкву, а також обере предстоятеля", - написав він.

Синод затвердив робочу дату Об'єднавчого собору, - Парубій

Зазначимо, на засіданні Синоду Вселенського патріархату був підготовлений проект статуту Української церкви. Статут є внутрішнім документом Української церкви, що регламентує різні сторони її життя. Він обов'язковий для виконання на загальноцерковному, єпархіальному та парафіяльному рівнях.

Раніше повідомлялося, що на засіданнях 27-29 листопада Синод Вселенського патріархату розглядав українське питання. Зокрема, створення повноправною помісної церкви в Україні, яка буде дорівнює 14 іншим церквам.

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Теми: Томос про автокефалію УПЦ
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