Синод затвердив робочу дату Об'єднавчого собору, - Парубій

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Парубій зазначив, що вітає рішення синоду Вселенської патріархії, яким затверджено томос і статут для української церкви

Священний Синод Вселенського патріархату прийняв рішення, яким затверджено томос і статут для помісної української православної церкви, а також робочу дату проведення Всеукраїнського об'єднавчого православного архієрейського собору. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook голови Верховної Ради Андрій Парубій.

Парубій зазначив, що вітає рішення синоду Вселенської патріархії, яким затверджено томос і статут для української церкви.

"Я тільки що отримав чудову новину від Вселенської патріархії, що синод також затвердив робочу дату проведення Всеукраїнського об'єднавчого православного архієрейського собору, який відбудеться у Києві і утворює єдину помісну українську православну церкву, а також обере предстоятеля", - написав він.

Зазначимо, на засіданні Синоду Вселенського патріархату був підготовлений проект статуту Української церкви. Статут є внутрішнім документом Української церкви, що регламентує різні сторони її життя. Він обов'язковий для виконання на загальноцерковному, єпархіальному та парафіяльному рівнях.

Раніше повідомлялося, що на засіданнях 27-29 листопада Синод Вселенського патріархату розглядав українське питання. Зокрема, створення повноправною помісної церкви в Україні, яка буде дорівнює 14 іншим церквам.