В Сингапуре растет число случаев COVID-19 на фоне ослабления карантина

447 новых коронавирусных инфекций и сообщили о начале ослабления карантина с 12 мая. Тогда власти отчитались о снижении заболеваемости COVID-19.

Как писало РБК-Украина, в Сингапуре отдельным видам деятельности, таким как домашний бизнес, услуги прачечной и парикмахерским, разрешат работать с 12 мая. Также некоторым учащимся будет разрешено вернуться в школы небольшими группами с 19 мая.

Сингапур уже ужесточал карантин после новой вспышки коронавируса, которая была зафиксирована в средине апреля.

Также сообщалось, что сингапурские ученые создали высокоточные экспресс-тесты, выявляющие коронавирус в течение пяти минут.