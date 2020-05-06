У Сінгапурі зростає число випадків COVID-19 на тлі ослаблення карантину

447 нових коронавірусних інфекцій та повідомили про початок ослаблення карантину з 12 травня. Тоді влада відзвітувала про зниження захворюваності на COVID-19.

Як повідомляло РБК-Україна, в Сінгапурі окремими видами діяльності, таким як домашній бізнес, послуги пральні та перукарням, дозволять працювати з 12 травня. Також деяким учням буде дозволено повернутися у школи невеликими групами з 19 травня.

Сінгапур вже посилював карантин після нового спалаху коронавірусу, який був зафіксований у середині квітня.

Також повідомлялося, що сінгапурські вчені створили високоточні експрес-тести, що виявляють коронавірус протягом п'яти хвилин.