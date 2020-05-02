Сингапур ослабит карантин, поскольку число новых случаев COVID-19 идет на спад

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Частично откроются предприятия, парикмахерские и школы

Сингапур начнет с 12 мая ослаблять некоторые карантинные ограничения, поскольку число новых случаев COVID-19 идет на спад. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Так, отдельным видам деятельности, таким как домашний бизнес, услуги прачечной и парикмахеры, разрешат работать с 12 мая. Также некоторым учащимся будет разрешено вернуться в школы в небольших группах с 19 мая.

"Некоторым предприятиям будет разрешено постепенно открываться, принимая во внимание их важность для экономики и их способность минимизировать риски передачи коронавируса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Сингапур сейчас переживает самый глубокий спад в своей 55-летней истории, который усугубляется карантином, введенным до 1 июня и предусматривающим закрытие большинства рабочих мест и магазинов.

"Мы готовимся к безопасному и постепенному возобновлению экономической и общественной деятельности после 1 июня 2020 года", - говорится в заявлении министерства здравоохранения.

Также сообщается, что за последние сутки в Сингапуре было подтверждено 447 новых коронавирусных инфекций - это самое маленькое ежедневное увеличение за две недели. При этом общее количество зараженных превышает 17 тысяч, в том числе есть 16 смертельных исходов.

Напомним, ранее Сингапур ужесточил карантин после новой вспышки коронавируса, которая была зафиксирована в средине апреля.

Также РБК-Украина сообщало, что сингапурские ученые создали высокоточные экспресс-тесты, выявляющие коронавирус в течение пяти минут.