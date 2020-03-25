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В Сингапуре разработали "пятиминутный" тест на коронавирус

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 09:05
В Сингапуре разработали "пятиминутный" тест на коронавирус
Иллюстративное фото (unsplash.comdrew-hays)

Новый метод позволяет копировать участки ДНК без температурного воздействия

В Сингапуре ученые создали высокоточные экспресс-тесты, которые позволяют понять, болен ли человек коронавирусом или нет, в течение пяти минут. Об этом сообщает The Straits Times.

Как сообщается, новые тесты позволяют копировать участки ДНК без температурного воздействия и поэтому это занимает мало времени. В старом методе нужно до трех часов для проведения анализов, в основном время уходит на смену температур.

Руководитель лаборатории, в которой были разработаны высокоточные экспресс-тесты, профессор Джеки Ин рассказал, что уже все клинические испытания завершены и они ожидают разрешения использовать тесты массово, после чего их передадут во все больницы и поликлиники страны.

Напомним, правительство Сингапура запрещает транзит и въезд в страну по краткосрочным визам из-за повышенного риска ввоза коронавируса.

Также, Сингапур запретил любым краткосрочным посетителям транзит или въезд в страну за меры по борьбе с распространением коронавируса. Новые меры, объявленные в воскресенье, были сделаны на следующий день после того, как государство сообщило о первым смертельном случае в результате заражения коронавирусом.

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