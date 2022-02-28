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Сингапур присоединился к санкциям против России

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Украина, Понедельник 28 февраля 2022 10:32
Сингапур присоединился к санкциям против России Фото: Сингапур водит санкции против России (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Сингапур введет санкции и ограничения в отношении России. Министр иностранных дел страны Вивиан Балакришнан заявил в парламенте, что будут заблокированы банки и финансовые операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Он назвал российское вторжение в Украину "неспровоцированным" и "явным и грубым нарушением международных норм", добавив, что Сингапур намерен "действовать согласованно" с другими странами, чтобы занять твердую позицию.

"Мы введем экспортный контроль в отношении предметов, которые могут быть использованы непосредственно в Украине в качестве оружия для причинения вреда или подчинения украинцев. Мы также заблокируем некоторые российские банки и финансовые операции, связанные с Россией", - сказал он, добавив, что конкретные меры еще прорабатываются.

Балакришнан сказал, что санкции могут "повлечь за собой некоторые расходы", посоветовав гражданам "быть готовыми к последствиям" отстаивания национальных интересов Сингапура.

"Мы не можем допустить, чтобы одна страна нападала на другую без оправдания… Такое обоснование противоречило бы международно признанной легитимности и территориальной целостности многих стран, включая Сингапур", - сказал он, призвав Россию прекратить агрессию.

Как сообщало РБК-Украина, Евросоюз ввел санкции против Центрального банка России из-за вторжения в Украину. Российскому регулятору запрещены операции, связанные с управлением резервами и активами. Таким образом, заморожены 630 млрд долларов резервов РФ.

Жесткие санкции Запада привели к обвалу российского рубля, который подешевел более чем на 30%. Власти РФ фактически закрыли фондовый рынок для иностранцев, а ЦБ РФ поднял ставку до 20%.

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