Сінгапур приєднався до санкцій проти Росії

Сінгапур введе санкції та обмеження щодо Росії. Міністр закордонних справ країни Вівіан Балакрішнан заявив у парламенті, що будуть заблоковані банки і фінансові операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Він назвав російське вторгнення в Україну "неспровокованим" і "явним і грубим порушенням міжнародних норм", додавши, що Сінгапур має намір" діяти узгоджено " з іншими країнами, щоб зайняти тверду позицію.

"Ми введемо експортний контроль щодо предметів, які можуть бути використані безпосередньо в Україні в якості зброї для заподіяння шкоди або підпорядкування українців. Ми також заблокуємо деякі російські банки і фінансові операції, пов'язані з Росією", - сказав він, додавши, що конкретні заходи ще опрацьовуються.

Балакрішнан сказав, що санкції можуть "спричинити за собою деякі витрати", порадивши громадянам "бути готовими до наслідків" відстоювання національних інтересів Сінгапуру.

"Ми не можемо допустити, щоб одна країна нападала на іншу без виправдання... таке обґрунтування суперечило б міжнародно визнаній легітимності і територіальній цілісності багатьох країн, включаючи Сінгапур", - сказав він, закликавши Росію припинити агресію.