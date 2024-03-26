Синєгубов відповів на повідомлення про нібито плани Путіна по захопленню Харкова

Росіяни без бою не змогли захопити жодне місто в Харківській області, зокрема й обласний центр. Окупанти можуть лише обстрілювати цивільне населення з літаків та артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова .

У Росії немає перемог

За словами очільника області, за 761 день повномасштабної війни росіяни не змогли в бою захопити жодне велике українське місто. Зокрема й місто Харків.

"Перемогти незламних харків'ян не змогли ні в 2022-му, ні в 2023-му, як і втримати позиції в населених пунктах області", - йдеться в заяві.

Окупанти лише бомблять мирне населення

Синєгубов додав, що вже третій рік люди чують про те, як диктатор Володимир Путін хоче "взяти" Харків.

"Середньовічна тактика варварів: те, що не можуть взяти на полі битви, - обстрілюють ракетами, літаками та артилерією. Тому божевільні фантазії окупантів супроводжуються щоденними обстрілами цивільного населення", - написав він.

За його словами, знищення будинків мирних людей, це єдине, що можуть чинити окупанти від безсилля на фронті.

Також очільник області наголосив, що на подібного роду "заяви" українські захисники мають єдину і справедливу відповідь, вони демонструють її на полі бою.

"Плани" Путіна по захопленню Харкова

Сьогодні російське видання "Медуза" опублікувало матеріал, у якому йдеться про те, що нібито вище керівництво РФ хоче захопити Харків і закінчити війну проти України.

Нібито для цього в армії РФ є сили, однак на глибші прориви по території України їх уже не буде.

Можливість наступу РФ на Харків

Нагадаємо, у лютому колишній начальник пресслужби оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Ілля Євлаш розповів про те, що потужного угрупування росіян з метою повторного наступу на Харків не фіксується.

Водночас він наголошував на тому, що українські Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій.

Днями російські ЗМІ поширювали інформацію про підготовку до прихованої мобілізації для "оточення Харкова". Водночас мер міста Ігор Терехов називає це черговою ворожою ІПСО.