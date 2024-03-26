Синегубов ответил на сообщение о якобы планах Путина по захвату Харькова

Россияне без боя не смогли захватить ни один город в Харьковской области, в том числе и областной центр. Оккупанты могут только обстреливать гражданское население из самолетов и артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова .

У России нет побед

По словам главы области, за 761 день полномасштабной войны россияне не смогли в бою захватить ни один крупный украинский город. В том числе и город Харьков.

"Победить несокрушимых харьковчан не смогли ни в 2022-м, ни в 2023-м, как и удержать позиции в населенных пунктах области", - говорится в заявлении.

Оккупанты только бомбят мирное население

Синегубов добавил, что уже третий год люди слышат о том, как диктатор Владимир Путин хочет "взять" Харьков.

"Средневековая тактика варваров: то, что не могут взять на поле битвы, - обстреливают ракетами, самолетами и артиллерией. Поэтому безумные фантазии оккупантов сопровождаются ежедневными обстрелами гражданского населения", - написал он.

По его словам, уничтожение домов мирных людей, это единственное, что могут делать оккупанты от бессилия на фронте.

Также глава области отметил, что на подобного рода "заявления" украинские защитники имеют единственный и справедливый ответ, они демонстрируют его на поле боя.

"Планы" Путина по захвату Харькова

Сегодня российское издание "Медуза" опубликовало материал, в котором говорится, что якобы высшее руководство РФ хочет захватить Харьков и закончить войну против Украины.

Якобы для этого у армии РФ есть силы, однако на более глубокие прорывы по территории Украины их уже не будет.

Возможность наступления РФ на Харьков

Напомним, в феврале бывший начальник прессслужбы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш рассказал о том, что мощная группировка россиян с целью повторного наступления на Харьков не фиксируется.

В то же время он подчеркивал, что украинские Силы обороны готовы к любому развитию событий.

На днях российские СМИ распространяли информацию о подготовке к скрытой мобилизации для "окружения Харькова". В то же время, мэр города Игорь Терехов называет это очередной вражеской ИПСО.