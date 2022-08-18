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Синегубов рассказал новые подробности обстрела общежития в Харькове

Фото: Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (synegubov.official)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты, вероятно, нанесли удар по общежитию в Харькове из "Искандеров". В результате атаки врага погибли 7 и пострадали 16 гражданских, среди которых 11-летний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В трехэтажный жилой дом на Салтовке оккупанты попали российской ракетой, предварительно - "Искандером". Разрушения ужасные", - отметил чиновник.

Синегубов проинформировал, что среди 16 пострадавших есть 11-летний ребенок. Один мужчина находится в тяжелом состоянии, остальные госпитализированы - в среднем.

Глава ОВА также добавил, что россияне в своих так называемых "СМИ" начали распространять очередные фейки о "военных объектах".

"Ни одного военно объекта. Исключительно гражданские - среди которых пенсионеры и дети. Это настоящий терроризм, на который способны только изверги", - подчеркнул глава области.

Напомним, 17 августа в Харькове прогремели взрывы. На месте прилета произошел сильный пожар.

Впоследствии стало известно, что оккупанты обстреляли общежитие в Салтовском районе города. В результате атаки врага 7 человек погибли.

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