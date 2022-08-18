Синегубов рассказал новые подробности обстрела общежития в Харькове

"В трехэтажный жилой дом на Салтовке оккупанты попали российской ракетой, предварительно - "Искандером". Разрушения ужасные", - отметил чиновник.

Синегубов проинформировал, что среди 16 пострадавших есть 11-летний ребенок. Один мужчина находится в тяжелом состоянии, остальные госпитализированы - в среднем.

Глава ОВА также добавил, что россияне в своих так называемых "СМИ" начали распространять очередные фейки о "военных объектах".



"Ни одного военно объекта. Исключительно гражданские - среди которых пенсионеры и дети. Это настоящий терроризм, на который способны только изверги", - подчеркнул глава области.