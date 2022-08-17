ua ru
Ср, 17 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Попали в общежитие. Число жертв обстрела Харькова возросло

Новина українською →
Харьков, Среда 17 августа 2022 22:45
Попали в общежитие. Число жертв обстрела Харькова возросло Фото: последствия обстрела Харькова (t.me/kt20220224)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские войска обстреляли общежитие в Салтовском районе Харькова 17 августа. Сейчас известно о 6 погибших и 16 раненых людях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Ракетный удар ... По общежитию... Здание полностью разрушено. Точное количество погибших и раненых устанавливаем. Подлый и циничный удар по гражданским, не имеющий никакого оправдания и демонстрирующий бессилие агрессора. Не простим, отомстим", - написал президент.

По данным Синегубова, шесть человек погибли и 16 - получили ранения.

Напомним, сегодня в Харькове прогремели взрывы. На месте прилета произошел сильный пожар

Кроме того, 16 августа город подвергся одному из самых массированных ударов. Оккупанты выпустили по Харькову семь ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Харьков
NEWS
Генеральный секретарь ООН прибыл с визитом во Львов
Генеральный секретарь ООН прибыл с визитом во Львов
DAILY
Новый премьер и жесткая зима: о чем говорят политики и к чему готовиться украинцам
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Новый премьер и жесткая зима: о чем говорят политики и к чему готовиться украинцам