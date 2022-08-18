Синєгубов розповів нові подробиці обстрілу гуртожитку в Харкові

Російські окупанти, ймовірно, завдали удару по гуртожитку в Харкові з "Іскандерів". Внаслідок атаки ворога загинули 7 і постраждали 16 цивільних, серед яких 11-річна дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"У триповерховий житловий будинок на Салтівці окупанти влучили російською ракетою, попередньо - "Іскандером". Руйнування - жахливі", - зазначив посадовець.
Синєгубов поінформував, що серед 16 постраждалих є 11-річна дитина. Один чоловік перебуває у тяжкому стані, інші госпіталізовані - в середньому.
Глава ОВА також додав, що росіяни у своїх так званих "ЗМІ" почали поширювати чергові фейки про "військові об‘єкти".
"Жодного військово об’єкту. Виключно цивільні - серед яких пенсіонери та діти. Це справжній тероризм, на який здатні лише нелюди", - наголосив очільник області.
Нагадаємо, 17 серпня у Харкові прогриміли вибухи. На місці прильоту сталася сильна пожежа.
Згодом стало відомо, що окупанти обстріляли гуртожиток у Салтівському районі міста. Внаслідок атаки ворога 7 людей загинули.