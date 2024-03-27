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Синєгубов про пошкодження ТЕЦ-5 у Харкові: потрібно шукати альтернативні джерела енергії

Харків , Середа 27 березня 2024 20:57
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Синєгубов про пошкодження ТЕЦ-5 у Харкові: потрібно шукати альтернативні джерела енергії Фото: Харківська ТЕЦ-5 (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

На відновлення ТЕЦ-5 у Харкові після масованого ворожого обстрілу 22 березня знадобляться роки, тому для забезпечення мешканців міста електроенергією потрібно шукати альтернативні джерела.

Про це заявив глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Об’єктив".

"Звісно, ми маємо думати над відновленням ТЕЦ-5, але це роки. Це не завтра, не через місяць і не через два місяці. Це точно, тому що руйнування дуже серйозні. І поряд із відновленням таких великих підприємств ми маємо думати про альтернативу", - сказав Синєгубов.

За його словами, низка проєктів уже є. Їх потрібно реалізовувати до наступного опалювального сезону.

Масований обстріл України 22 березня та наслідки у Харкові

Нагадаємо, війська РФ вранці 22 березня серед інших українських міст здійснили масовану атаку по території Харкова та області міста.

Як розповідав глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, під час масованого обстрілу в регіоні було зафіксовано влучання 21 ракети.

Внаслідок обстрілів Харкова місто було повністю знеструмлене. Також були проблеми із водопостачанням.

Пізніше у місті запровадили графіки відключень світла, а в перший день повідомлялось про відсутність інтернету та зв'язку в багатьох районах.

Також президент Володимир Зеленський зазначив, що після масованої атаки РФ 22 березня найскладніша ситуація залишається у Харкові. При цьому в частині громад інших постраждалих регіонів діють аварійні графіки відключень.

Також ми повідомляли, що внаслідок масованої атаки росіян найбільших руйнувань зазнала ТЕЦ-5. Через це електричне живлення міста відбувається завдяки іншим регіонам.

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