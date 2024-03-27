Синегубов о повреждении ТЭЦ-5 в Харькове: нужно искать альтернативные источники энергии

Для восстановления ТЭЦ-5 в Харькове после массированного вражеского обстрела 22 марта понадобятся годы, поэтому для обеспечения жителей города электроэнергией нужно искать альтернативные источники.

Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов во время брифинга, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Объектив" .

По его словам, ряд проектов уже есть. Их нужно реализовывать до следующего отопительного сезона.

"Конечно, мы должны думать о возобновлении ТЭЦ-5, но это годы. Это не завтра, не через месяц и не через два месяца. Это точно, потому что разрушения очень серьезные. И наряду с возобновлением таких крупных предприятий мы должны думать об альтернативе ", - сказал Синегубов.

Массированные обстрелы Украины 22 марта и последствия в Харькове

Напомним, войска РФ утром 22 марта среди других украинских городов совершили массированную атаку по территории Харькова и области города.

Как рассказывал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, во время массированного обстрела в регионе было зафиксировано попадание 21 ракеты.

В результате обстрелов Харькова город был полностью обесточен. Также были проблемы с водоснабжением.

Позже в городе были введены графики отключений света, а в первый день сообщалось об отсутствии интернета и связи во многих районах.

Также президент Владимир Зеленский отметил, что после массированной атаки РФ 22 марта самая сложная ситуация остается в Харькове. При этом в части общин других пострадавших регионов действуют аварийные графики отключений.

Также мы сообщали, что в результате массированной атаки россиян наибольшие разрушения потерпела ТЭЦ-5. Поэтому электрическое питание города происходит благодаря другим регионам.

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