Синєгубов про нічні удари по Харкову: дві ракети вибухнули в повітрі, є руйнування

Цієї ночі, 16 липня, російські окупанти вдались до ракетних ударів по території Харкова . Дві ракети вибухнули в повітрі.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал .

Як пише Синєгубов, ворог запустив 4 ракети ЗРК С-300 близько о 1:30 з території Бєлгородської області. Дві ракети вибухнули в повітрі. Зокрема інші:

влучили в землю на стадіоні;

влучили в дорожнє покриття на території Шевченківського району в місті.

"В 4-поверховому будинку вибито вікна. Без постраждалих", - додає Синєгубов.

Ситуація в Харківській області

Як відзначив голова ОВА, протягом минулої доби ворог застосовував міномети й артилерію проти прикордонних й прифронтових населених пунктів Харківської області. Зокрема, під вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Козача Лопань, Ветеринарне, Дворічна та інші населені пункти.

Також внаслідок обстрілу Колодязне, 15 липня, загинув 33-річний цивільний чоловік. Ще 1 чоловік отримав поранення.