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Синегубов о ночных ударах по Харькову: две ракеты взорвались в воздухе, есть разрушения

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Воскресенье 16 июля 2023 09:02
Синегубов о ночных ударах по Харькову: две ракеты взорвались в воздухе, есть разрушения Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Этой ночью, 16 июля, российские оккупанты прибегли к ракетным ударам по территории Харькова. Две ракеты взорвались в воздухе.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Как пишет Синегубов, враг запустил 4 ракеты ЗРК С-300 около 1:30 с территории Белгородской области. Две ракеты взорвались в воздухе. В частности, остальные:

  • попали в землю на стадионе;
  • попали в дорожное покрытие на территории Шевченковского района в городе.

"В 4-этажном доме выбиты окна. Без пострадавших", - добавляет Синегубов.

Ситуация в Харьковской области

Как отметил глава ОГА, за прошедшие сутки враг применял минометы и артиллерию против приграничных и прифронтовых населенных пунктов Харьковской области. В частности, под огнем находились Купянск, Волчанск, Казачья Лопань, Ветеринарное, Двуречная и другие населенные пункты.

Также в результате обстрела Колодезного, 15 июля, погиб 33-летний гражданский мужчина. Еще 1 человек получил ранения.

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