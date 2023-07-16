ua ru
Нд, 16 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ракетний удар по Харкову: "прильоти" зафіксовано у центрі міста

Новость на русском →
Харків, Неділя 16 липня 2023 02:39
Ракетний удар по Харкову: "прильоти" зафіксовано у центрі міста Фото: війська РФ завдали ракетного удару по Харкову (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська завдали серії ударів по Харкову, ймовірно з використанням ракет комплексу С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"Попередньо "прильоти" у центральній частині міста. Один у Шевченківському районі Харкова – без руйнувань, інформації про постраждалих поки що немає. Щодо решти ракетних ударів – працівники ДСНС обстежують території", - йдеться у повідомленні мера Харкова.

За його словами, з високою ймовірністю можна говорити про те, що по Харкову сьогодні вночі вдарили ракетами С-300.

Війська РФ обстрілюють Харків

Російські війська з першого дня повномасштабного вторгнення РФ обстрілюють Харків із використанням ракет, дронів-камікадзе та інших видів озброєння.

Так, 26 червня окупанти обстріляли Харків. Ігор Терехов повідомив про щонайменше про три "прильоти" Слобідським районом. Попередньо використовували ракети С-300. Через потрапляння в газову трубу на місці події виникла пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков Вторгнення Росії до України обстрел Харькова
NEWS
В Запоріжжі пролунав вибух
В Запоріжжі пролунав вибух
DAILY
Андреа Калан, Держдеп США: Зеленський не одержав усе, що хотів, але саміт – це перемога України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андреа Калан, Держдеп США: Зеленський не одержав усе, що хотів, але саміт – це перемога України