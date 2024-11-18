Син Трампа жорстко розкритикував дозвіл Україні на удари ATACMS по РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Трампа-молодшого в соцмережі Х.

Бізнесмен назвав авторів цього рішення "ідіотами".

"Військово-промисловий комплекс, здається, хоче бути впевненим, що вони розпочнуть Третю світову війну до того, як у мого батька з'явиться шанс встановити мир і врятувати життя. Треба зафіксувати ці трильйони доларів. До біса життя!!! Ідіоти!", - написав Трамп-молодший.

Член Конгресу від Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін висловила схожу точку зору.

"Американський народ дав мандат 5 листопада проти останніх рішень Америки і не хоче фінансувати або вести чужі війни. Ми хочемо вирішити наші власні проблеми. Досить цього, це має припинитися", - написала вона у соцмережі Х.