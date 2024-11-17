Зеленський відреагував на повідомлення про дозвіл від США, Британії та Франції бити ракетами по РФ

ЗМІ пишуть, що США та партнери дозволили Україні завдавати далекобійних ударів по території Російської Федерації. Але ударів завдають не словами, ракети самі за себе скажуть.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але ударів завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов’язково. Слава Україні!", - наголосив президент.

Зеленський нагадав, що він представив партнерам План перемоги. Одним із головних пунктів, за його словами, є далекобійність для української армії.

Дозвіл США на далекобійні удари

Раніше сьогодні західні ЗМІ повідомили, що адміністрація американського президента Джо Байдена дозволила Україні використовувати надану американську зброю для ударів по території Росії.

Слідом за США дозвіл на далекобійні удари ЗСУ по території Російської Федерації дали Франція та Британія. Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

РБК-Україна повідомляло, що Україна може ударити ракетами ATACMS по Росії вже найближчими днями.

Нагадаємо, що Україна протягом останніх місяців неодноразово зверталася до США та партнерів з проханням дозволити використовувати їх озброєння для ударів по російських військових об'єктах, що розташовані далеко від українських кордонів. Однак раніше Вашингтон обережно ставився до таких запитів.

Проте, за два місяці до інавгурації Дональда Трампа, Байден все ж вирішив погодитися з цим проханням України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.