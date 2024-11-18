Сын Трампа жестко раскритиковал разрешение Украине на удары ATACMS по РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницы Трампа-младшего в соцсети Х.

Бизнесмен назвал авторов этого решения "идиотами".

"Военно-промышленный комплекс, кажется, хочет быть уверенным, что они начнут Третью мировую войну до того, как у моего отца появится шанс установить мир и спасти жизни. Надо зафиксировать эти триллионы долларов. К черту жизнь!!! Идиоты!", - написал Трамп-младший.

Член Конгресса от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин высказала схожую точку зрения.

"Американский народ дал мандат 5 ноября против последних решений Америки и не хочет финансировать или вести чужие войны. Мы хотим решить наши собственные проблемы. Хватит этого, это должно прекратиться", - написала она в соцсети Х.