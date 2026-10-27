Син Трампа полював у Монголії із близьким до Путіна олігархом, - FT

Дональд Трамп-молодший під час літньої поїздки на полювання до Монголії провів кілька днів у компанії російського бізнесмена Умара Кремльова, який є близьким до російського диктатора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

У серпні син президента США прибув до Улан-Батора та поїхав до табору в аймаку Увс. Під час поїздки він вполював алтайського архара, який перебуває під загрозою зникнення, причому починаючи з 2019 року він застрелив у Монголії щонайменше ще двох таких тварин.

Оскільки Трамп-молодший є членом родини політика, його супроводжувала Секретна служба США.

Згідно з федеральними документами, посольство США в Улан-Баторі оплатило проживання охорони в період із 23 серпня до 6 вересня на суму 18 715 доларів.

Зустріч із Кремльовим

FT пише, що Умар Кремльов, який очолює Міжнародну боксерську асоціацію, залишив пресконференцію в Казахстані та вирушив до Монголії нічним чартерним рейсом.

Його супроводжував Артур Мартиросов - партнер російського венчурного фонду "Восход", що перебуває під санкціями США.

Джерела видання зазначили, що Трамп-молодший і Кремльов уникали спільних фотографій.

Вечеря з президентом

Провівши два дні разом, Кремльов повернувся до Улан-Батора, а звідти вирушив до Якутська на боксерський поєдинок. Тим часом Трамп-молодший залишився в Монголії ще на тиждень і вирушив до аймаку Баян-Улгій полювати на сибірського гірського козла.

Згодом він повернувся до столиці, де зустрівся за вечерею з президентом Монголії Ухнаґієй Хурелсухом. Представник уряду спочатку опублікував у Facebook світлини та повідомив про обговорення відносин і бізнес-можливостей, але згодом допис видалили.

Представник американця назвав зустріч неофіційною та присвяченою відпочинку на природі.

FT зазначило, що перша відома зустріч Трампа-молодшого і Кремльова відбулася торік у Стамбулі за участю боксера Менні Пак’яо, де син президента США назвав росіянина "не лише лідером, а й другом".