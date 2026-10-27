Сын Трампа охотился в Монголии с близким к Путину олигархом, - FT
Дональд Трамп-младший во время летней поездки на охоту в Монголию провел несколько дней в компании российского бизнесмена Умара Кремлева, который близок к российскому диктатору.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
В августе сын президента США прибыл в Улан-Батор и поехал в лагерь в аймак Увс. Во время поездки он подстрелил архара, находящегося под угрозой исчезновения, причем начиная с 2019 года он застрелил в Монголии по меньшей мере еще двух таких животных.
Поскольку Трамп-младший является членом семьи политика, его сопровождала Секретная служба США.
Согласно федеральным документам, посольство США в Улан-Баторе оплатило проживание охраны в период с 23 августа по 6 сентября на сумму 18 715 долларов.
Встреча с Кремлевым
FT пишет, что возглавляющий Международную боксерскую ассоциацию Умар Кремлев покинул пресс-конференцию в Казахстане и отправился в Монголию ночным чартерным рейсом.
Его сопровождал Артур Мартиросов - партнер российского венчурного фонда "Восход", находящегося под санкциями США.
Источники издания отметили, что Трамп-младший и Кремлев избегали общих фотографий.
Ужин с президентом
Проведя два дня вместе, Кремлев вернулся в Улан-Батор, а оттуда отправился в Якутск на боксерский поединок. Тем временем Трамп-младший остался в Монголии еще на неделю и отправился в аймак Баян-Улгий охотиться на сибирского горного козла.
Впоследствии он вернулся в столицу, где встретился за ужином с президентом Монголии Ухнагией Хурелсухом. Представитель правительства сначала опубликовал в Facebook фотографии и сообщил об обсуждении отношений и бизнес-возможностей, но впоследствии сообщение удалили.
Представитель американца назвал встречу неофициальной и посвященной отдыху на природе.
FT отметило, что первая известная встреча Трампа-младшего и Кремлева состоялась в прошлом году в Стамбуле с участием боксера Мэнни Пакьяо, где сын президента США назвал россиянина "не только лидером, но и другом".
Напомним, 14 сентября вышло расследование ProPublica о том, что приближенный к Путину олигарх Умар Кремлев тайно заплатил сотни тысяч долларов за роскошную свадьбу Дональда Трампа-младшего на Багамах.
Позже на ситуацию отреагировал и сам Дональд Трамп. Он заявил, что его сын Дональд Трамп-младший вернет Умару Кремлеву деньги, которые тот потратил на организованные свадебные торжества.
The Telegraph сообщило, что Кремлев стремится вернуть контроль над олимпийским боксом своей ассоциации IBA и получить политический рычаг через Трампа-младшего.