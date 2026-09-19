Трамп пообіцяв повернути гроші олігарху з РФ, який сплатив весільні гуляння його сина
Президент США Дональд Трамп заявив, що його син Дональд Трамп-молодший поверне російському бізнесменові Умару Кремльову гроші, які він витратив на весільні урочистості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами Трампа, він запитав сина про публікації, згідно з якими російський бізнесмен сплатив частину весільних заходів.
"Ні, я повертаю їх, татусь", - відповів йому Трамп-молодший, після чого президент США додав, що почув від сина про намір повернути гроші.
Йдеться про Умара Кремльова - заможного російського бізнесмена і президента Міжнародної боксерської асоціації (IBA).
Як раніше повідомляла ProPublica, Кремльов сплатив витрати на весільні урочистості Трампа-молодшого, які відбувалися на Багамах у травні. За даними видання, йшлося про сотні тисяч доларів.
Демократи розпочали розслідування
Після публікації розслідування демократи у Конгресі США розпочали розслідування обставин фінансової участі Кремльова у весільних заходах сина президента. Reuters зазначає, що йдеться про повідомлення щодо фінансування саме весільних урочистостей.
Раніше Трамп заявляв, що не знає Кремльова.
Кремльов сплатив весільні гуляння на Багамах
Сам Трамп-молодший та його дружина Беттіна раніше підтвердили участь російського бізнесмена в організації святкувань, які пройшли на приватному острові на Багамах.
Вони назвали це щедрим весільним подарунком від друга, наголосивши, що Кремльов сплатив дві вечірки після церемонії, а не саме весілля.
Представник Трампа-молодшого після нової заяви президента наразі не відповів на запит Reuters про коментар.