ЗМІ дізналися, навіщо близький до Путіна олігарх заплатив за весілля сина Трампа

Російський олігарх Умар Кремльов прагне повернути контроль над олімпійським боксом своїй асоціації IBA та отримати політичний важіль через сина президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

За інформацією видання, президент Міжнародної боксерської асоціації (IBA) Умар Кремльов сплатив щонайменше 170 тисяч доларів за оренду приватного острова та феєрверк-шоу на святкуванні весілля Дональда Трампа-молодшого з Беттіною Андерсон.

Щедрий подарунок і присутність росіянина на події викликали занепокоєння серед американських законодавців.

Конгресмен Роберт Гарсія з комітету з нагляду Палати представників США публічно поставив запитання: "Що він отримав натомість? Нам потрібні відповіді".

За даними The Telegraph, за цими стосунками стоїть чітка стратегічна мета - повернути організації IBA право проводити олімпійські турніри.

Міжнародний олімпійський комітет позбавив IBA статусу глобального керівного органу через корупцію та політизовані рішення, зокрема заборону Української федерації боксу.

Наразі Кремльов намагається використати гроші та зв'язки, щоб повернути вплив на світовий спорт.

"Я пишаюся тим, що можу назвати Умара не лише лідером, а й другом", - заявляв раніше Трамп-молодший під час спільного заходу IBA.

Умар Кремльов (справжнє прізвище - Лутфуллоєв) очолює IBA з 2020 року. У минулому він мав судимості та очолював Федерацію боксу Росії.

Своє сходження у російських владних колах він розпочав завдяки зв'язкам із байкерським клубом "Нічні вовки" та керівником служби безпеки російського диктатора Володимира Путіна.

Згодом Кремльов отримав монополію на ринок ставок і лотерей у РФ, а у 2024 році Путін вручив йому Орден Дружби.