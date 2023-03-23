Символ спротиву. У селі в Криму замайорів український прапор (відео)

"У селі Грушівка, Судацького району окупованого Криму, вчора на вежі мобільного зв’язку з’явився державний прапор України. Зовсім скоро такі події більше не дивуватимуть українців, адже синьо-жовтий спокійно майорітиме над кожною будівлею мирного та вільного українського півострова", - написав він.

Назаров зазначив, що зараз український прапор на окупованій території - це ще один із символів спротиву нашого народу, який попри утиски, кримінальні переслідування та незаконні вироки не лише міцнішає, а й масштабується.

"Крим нас чекає, наші громадяни нас чекають, і ми активно готуємося до повернення додому!" - додав він.

Нагадаємо, військовий експерт розповів, як може розвиватися український наступ на Крим.

Окрім того, РБК-Україна аналізувало, навіщо українські війська вдарили по залізничному вузлу в Джанкої.

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