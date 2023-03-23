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Символ сопротивления. В селе в Крыму появился украинский флаг (видео)

Фото: в селе в Крыму появился украинский флаг (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

На башне мобильной связи в селе Грушевка в оккупированном Крыму вывесили украинский флаг 22 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативного командования "Юг" полковника Владислава Назарова.

"В селе Грушевка, Судацкого района оккупированного Крыма, вчера на башне мобильной связи появился государственный флаг Украины. Совсем скоро такие события больше не будут удивлять украинцев, ведь сине-желтый будет спокойно реять над каждым зданием мирного и свободного украинского полуострова", - написал он.

Назаров отметил, что сейчас украинский флаг на оккупированной территории - это еще один из символов сопротивления нашего народа, который, несмотря на притеснения, уголовные преследования и незаконные приговоры, не только крепнет, но и масштабируется.

"Крым нас ждет, наши граждане нас ждут, и мы активно готовимся к возвращению домой!" - добавил он.

Напомним, военный эксперт рассказал, как может развиваться украинское наступление на Крым.

Кроме того, РБК-Украина анализировала, зачем украинские войска ударили по железнодорожному узлу в Джанкое.

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Крим