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Як може розвиватися український наступ на Крим: думка експерта

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Київ, Середа 22 березня 2023 20:23
Як може розвиватися український наступ на Крим: думка експерта Фото: експерт спрогнозував, як Україна наступатиме на Крим (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко

Українські військові, ймовірно, почнуть наступати на Крим з боку Херсона та Армянська. Для підготовки підґрунтя активно застосовуватимуться далекобійні ракети.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

"Наступ, швидше за все, буде з боку Херсона та Армянська. Спочатку ми почнемо працювати далекобійними ракетами по близько 150 російським гарнізонам у Криму. Знищуватимемо їх так само, як на правому березі Херсонської області, поки вони звідти не пішли", - заявив Світан.

За його словами, Україні зараз передали річкові броньовані катери, які можна використовувати для висадки розвідувальних груп у Новій Каховці, після якої має відбутися перекидання військ на лівобережжя Херсонської області.

Сам захід у Крим відбуватиметься по сухопутному перешийку у районі Перекопа, а далі - вихід на Джанкой, додав експерт.

"А після того, як ми зайдемо до Криму, росіяни звідти просто підуть. Крим неможливо утримувати військовою силою - це котел, в якому легко знищити будь-яку армію, яка не має зв'язку з основними силами. А удар буде і по Кримському мосту, я думаю, це питання вже вирішене", - зазначив Світан.

Нагадаємо, раніше екскомандувач військ США в Європі генерал Бен Ходжес заявляв, що Україна може звільнити Крим до кінця літа 2023 року.

Також ми писали, що, за словами президента України Володимира Зеленського, миру не буде без повернення Криму.

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