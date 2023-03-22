Як може розвиватися український наступ на Крим: думка експерта

Українські військові, ймовірно, почнуть наступати на Крим з боку Херсона та Армянська. Для підготовки підґрунтя активно застосовуватимуться далекобійні ракети.

"Наступ, швидше за все, буде з боку Херсона та Армянська. Спочатку ми почнемо працювати далекобійними ракетами по близько 150 російським гарнізонам у Криму. Знищуватимемо їх так само, як на правому березі Херсонської області, поки вони звідти не пішли", - заявив Світан.

За його словами, Україні зараз передали річкові броньовані катери, які можна використовувати для висадки розвідувальних груп у Новій Каховці, після якої має відбутися перекидання військ на лівобережжя Херсонської області.

Сам захід у Крим відбуватиметься по сухопутному перешийку у районі Перекопа, а далі - вихід на Джанкой, додав експерт.

"А після того, як ми зайдемо до Криму, росіяни звідти просто підуть. Крим неможливо утримувати військовою силою - це котел, в якому легко знищити будь-яку армію, яка не має зв'язку з основними силами. А удар буде і по Кримському мосту, я думаю, це питання вже вирішене", - зазначив Світан.