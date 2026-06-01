Символ протидії ворогу: кияни збирають підписи для відбудови Лук’янівського ринку

Відновлення Лук'янівського ринку

Автори звернення наголошують, що Лук’янівський ринок є важливою частиною соціального та економічного життя району. Відбудова простору, на їхню думку, стане символом стійкості Києва та підтримки міської громади.

"Лук’янівський ринок - це не лише торговельний об’єкт. Це частина живої історії Києва, місце роботи десятків людей, джерело доступних продуктів для тисяч мешканців та важливий елемент соціального життя району", - йдеться у зверненні.

У петиції просять:

провести оперативну оцінку збитків та оприлюднити план відновлення ринку;

передбачити фінансування відбудови з міського бюджету та міжнародної допомоги;

забезпечити підтримку підприємців і працівників, які втратили місце роботи;

зберегти історичну та соціальну функцію ринку, не допустивши його ліквідації чи забудови іншими комерційними об’єктами;

розпочати відновлювальні роботи у максимально короткі строки.

Петиція за тиждень отримала понад 5500 підписів, що свідчить про високий запит суспільства на відновлення цієї локації.