Символ протидії ворогу: кияни збирають підписи для відбудови Лук’янівського ринку

11:27 01.06.2026 Пн
2 хв
Ініціатива вже отримала понад 5500 підписів
aimg Василина Копитко
На відновлення ринку просять виділити гроші із міського бюджету (фото: Getty Images)

Мешканці столиці закликають владу розпочати відновлення Лук’янівського ринку, який постраждав від ракетної атаки 24 травня 2026 року. Відповідна петиція на сайті Київради вже майже зібрала необхідну підтримку для розгляду.

Головне:

  • Оцінка та план: проведення оперативної оцінки збитків та публічне оприлюднення плану відбудови об'єкта.
  • Фінансування: забезпечення фінансової підтримки відновлення ринку за рахунок міського бюджету та залучення міжнародних донорів.
  • Підтримка бізнесу: реалізація заходів для допомоги підприємцям та працівникам, які втратили свої робочі місця внаслідок руйнування.

Відновлення Лук'янівського ринку

Автори звернення наголошують, що Лук’янівський ринок є важливою частиною соціального та економічного життя району. Відбудова простору, на їхню думку, стане символом стійкості Києва та підтримки міської громади.

"Лук’янівський ринок - це не лише торговельний об’єкт. Це частина живої історії Києва, місце роботи десятків людей, джерело доступних продуктів для тисяч мешканців та важливий елемент соціального життя району", - йдеться у зверненні.

У петиції просять:

  • провести оперативну оцінку збитків та оприлюднити план відновлення ринку;
  • передбачити фінансування відбудови з міського бюджету та міжнародної допомоги;
  • забезпечити підтримку підприємців і працівників, які втратили місце роботи;
  • зберегти історичну та соціальну функцію ринку, не допустивши його ліквідації чи забудови іншими комерційними об’єктами;
  • розпочати відновлювальні роботи у максимально короткі строки.

Петиція за тиждень отримала понад 5500 підписів, що свідчить про високий запит суспільства на відновлення цієї локації.

Атака на Лук'янівку

В ніч на 24 травня Росія вкотре завдала масованого удару по Києву. Пошкоджень зазнали усі райони столиці, найбільше - Лук'янівка. Внаслідок прямого влучання вщент згорів торговий центр "Квадрат" та Лук'янівський ринок.

Також пошкоджений житловий будинок та вестибюль станції метро "Лук'янівська". Більше про масштаби пошкодження читайте у репортажі РБК-Україна.

