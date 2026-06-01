Символ противодействия врагу: киевляне собирают подписи для восстановления Лукьяновского рынка

Главное: Оценка и план: проведение оперативной оценки ущерба и публичное обнародование плана восстановления объекта.

проведение оперативной оценки ущерба и публичное обнародование плана восстановления объекта. Финансирование: обеспечение финансовой поддержки восстановления рынка за счет городского бюджета и привлечения международных доноров.

обеспечение финансовой поддержки восстановления рынка за счет городского бюджета и привлечения международных доноров. Поддержка бизнеса: реализация мероприятий для помощи предпринимателям и работникам, которые потеряли свои рабочие места в результате разрушения.

Восстановление Лукьяновского рынка

Авторы обращения отмечают, что Лукьяновский рынок является важной частью социальной и экономической жизни района. Восстановление пространства, по их мнению, станет символом устойчивости Киева и поддержки городской громады.

"Лукьяновский рынок - это не только торговый объект. Это часть живой истории Киева, место работы десятков людей, источник доступных продуктов для тысяч жителей и важный элемент социальной жизни района", - говорится в обращении.

В петиции просят:

провести оперативную оценку ущерба и обнародовать план восстановления рынка;

предусмотреть финансирование восстановления из городского бюджета и международной помощи;

обеспечить поддержку предпринимателей и работников, которые потеряли место работы;

сохранить историческую и социальную функцию рынка, не допустив его ликвидации или застройки другими коммерческими объектами;

начать восстановительные работы в максимально короткие сроки.

Петиция за неделю получила более 5500 подписей, что свидетельствует о высоком запросе общества на восстановление этой локации.