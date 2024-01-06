ua en ru
Сб, 06 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Під ударом аеродром Саки. Повітряні сили знищили ще один пункт управління у Криму

Крим, Субота 06 січня 2024 08:48
UA EN RU
Під ударом аеродром Саки. Повітряні сили знищили ще один пункт управління у Криму Фото: командувач Повітряних сил Микола Олещук (facebook com kpszsu)
Автор: Наталія Юрченко

Повітряні сили ЗСУ уразили аеродром Саки на території окупованого Криму. Там знаходився ще один пункт управління ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука в Telegram.

Командувач зазначив, що Сили оборони вдарили по пункту управління на аеродрому Саки, який знаходиться поблизу селища Новофедорівка на заході Криму.

"Аеродром Саки! "Все цели сбиты!" На жаль, наші Повітряні сили залишились ще без одного пункту управління в Криму", - написав Олещук.

Ймовірно, успішну операцію вдалося здійснили завдяки роботу українських льотчиків. Командувач Повітряних сил ЗСУ подякував їм за роботу.

Під ударом аеродром Саки. Повітряні сили знищили ще один пункт управління у Криму

скриншот deepstatemap.live

Що відомо про аеродром

Відомо, що аеродромі Саки базується 43 винищувальний авіаційний полк Військово-повітряних сил РФ, що підтримує російські війська на півдні України. Угрупування окупантів має на озброєнні бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-30.

Що цьому передувало

Вчора ввечері та вночі 6 січня у районі Євпаторії на заході Криму чули потужні вибухи. Очевидці повідомляли про атаку на аеродром Саки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Крым Воздушные силы Украины Війна в Україні
NEWS
Війська РФ двічі обстріляли Покровськ: виникла пожежа, є постраждалі
Війська РФ двічі обстріляли Покровськ: виникла пожежа, є постраждалі
DAILY
Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту