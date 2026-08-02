Сім'ї у США будуть судиться з Meta, TikTok, Snap та Google через смерть своїх дітей

Позов до суду штату Делавер подав Social Media Victims Law Center від імені чотирьох сімей. У ньому стверджується, що компанії свідомо розробили сервіси із функціями, які викликають залежність у неповнолітніх, попри знання про потенційну шкоду для їхнього психічного здоров'я.

За даними позову, йдеться про підлітків віком від 13 до 18 років із Техасу, Північної Кароліни, Міннесоти та Теннессі, які померли у період із липня 2024 року до вересня 2025 року.

Їхні родини вважають, що тривале користування соцмережами спричинило депресію, тривожність, порушення сну та інші психологічні проблеми.

У позові також зазначається, що компанії використовували алгоритми рекомендацій, нескінченну стрічку, автоматичне відтворення відео та інші механізми для максимального утримання уваги користувачів, особливо дітей і підлітків.

Позивачі вважають, що технологічні гіганти не лише знали про ризики, а й не вжили достатніх заходів для їх усунення.

Google, якій належить YouTube, заявила, що вивчає позов. Meta, TikTok і Snap від коментарів поки утрималися.

Як зазначає Engadget, це лише один із численних судових процесів проти найбільших технологічних компаній США.

Вони вже стикаються з позовами від окремих користувачів, американських штатів і шкільних округів, які звинувачують соцмережі у негативному впливі на психічне здоров'я дітей та підлітків.