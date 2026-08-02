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Сім'ї у США будуть судиться з Meta, TikTok, Snap та Google через смерть своїх дітей

07:05 02.08.2026 Нд
2 хв
Лише компанія Google відповіла, що вивчає позов, інші утримались від коментарів
aimg Юлія Маловічко
Фото: серед відповідачійв компанія Meta (Getty Images)

Сім'ї чотирьох американських підлітків, які наклали на себе руки, подали до суду на компанії Meta, TikTok, Snap і Google. Позивачі стверджують, що соцмережі створили "небезпечні та залежні" платформи, які сприяли погіршенню психічного стану дітей, що призвело до трагедії.Ajnj

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Engadget.

Позов до суду штату Делавер подав Social Media Victims Law Center від імені чотирьох сімей. У ньому стверджується, що компанії свідомо розробили сервіси із функціями, які викликають залежність у неповнолітніх, попри знання про потенційну шкоду для їхнього психічного здоров'я.

За даними позову, йдеться про підлітків віком від 13 до 18 років із Техасу, Північної Кароліни, Міннесоти та Теннессі, які померли у період із липня 2024 року до вересня 2025 року.

Їхні родини вважають, що тривале користування соцмережами спричинило депресію, тривожність, порушення сну та інші психологічні проблеми.

У позові також зазначається, що компанії використовували алгоритми рекомендацій, нескінченну стрічку, автоматичне відтворення відео та інші механізми для максимального утримання уваги користувачів, особливо дітей і підлітків.

Позивачі вважають, що технологічні гіганти не лише знали про ризики, а й не вжили достатніх заходів для їх усунення.

Google, якій належить YouTube, заявила, що вивчає позов. Meta, TikTok і Snap від коментарів поки утрималися.

Як зазначає Engadget, це лише один із численних судових процесів проти найбільших технологічних компаній США.

Вони вже стикаються з позовами від окремих користувачів, американських штатів і шкільних округів, які звинувачують соцмережі у негативному впливі на психічне здоров'я дітей та підлітків.

Нагадаємо, компанія Meta Platforms Марка Цукерберга постане перед судом у штаті Нью-Мексико через звинувачення у сексуальній експлуатації дітей і підлітків на своїх платформах та отриманні прибутку від цього.

Також РБК-Україна зазначало, що Meta отримує великі доходи від реклами шахрайських схем та заборонених товарів на своїх платформах.

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