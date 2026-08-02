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Семьи в США будут судиться с Meta, TikTok, Snap и Google из-за смерти своих детей

07:05 02.08.2026 Вс
2 мин
Только компания Google ответила, что изучает иск, другие воздержались от комментариев
aimg Юлия Маловичко
Фото: среди ответчиков компания Meta (Getty Images)

Семьи четырех американских подростков, покончивших с собой, подали в суд на компании Meta, TikTok, Snap и Google. Истцы утверждают, что соцсети создали "опасные и зависимые" платформы, способствовавшие ухудшению психического состояния детей, что привело к трагедии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Engadget.

Иск в суд штата Делавэр подал Social Media Victims Law Center от имени четырех семей. В нем утверждается, что компании сознательно разработали сервисы с функциями, вызывающими зависимость у несовершеннолетних, несмотря на знание потенциального вреда для их психического здоровья.

По данным иска, речь идет о подростках в возрасте от 13 до 18 лет из Техаса, Северной Каролины, Миннесоты и Теннесси, умерших в период с июля 2024 года по сентябрь 2025 года.

Их семьи считают, что длительное пользование соцсетями повлекло за собой депрессию, тревожность, нарушение сна и другие психологические проблемы.

В иске также отмечается, что компании использовали алгоритмы рекомендаций, бесконечную ленту, автоматическое воспроизведение видео и другие механизмы максимального удержания внимания пользователей, особенно детей и подростков.

Истцы считают, что технологические гиганты не только знали о рисках, но и не приняли достаточных мер по их устранению.

Google, которой принадлежит YouTube, заявила, что изучает иск. Meta, TikTok и Snap от комментариев пока воздержались.

Как отмечает Engadget, это всего один из многочисленных судебных процессов против крупнейших технологических компаний США.

Они уже сталкиваются с исками от отдельных пользователей, американских штатов и школьных округов, обвиняющих соцсети в негативном влиянии на психическое здоровье детей и подростков.

Напомним, компания Meta Platforms Марка Цукерберга предстанет перед судом в штате Нью-Мексико по обвинению в сексуальной эксплуатации детей и подростков на своих платформах и получении прибыли от этого.

Также РБК-Украина отмечало, что Meta получает большие доходы от рекламы мошеннических схем и запрещенных товаров на своих платформах.

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