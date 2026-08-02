Семьи в США будут судиться с Meta, TikTok, Snap и Google из-за смерти своих детей

Иск в суд штата Делавэр подал Social Media Victims Law Center от имени четырех семей. В нем утверждается, что компании сознательно разработали сервисы с функциями, вызывающими зависимость у несовершеннолетних, несмотря на знание потенциального вреда для их психического здоровья.

По данным иска, речь идет о подростках в возрасте от 13 до 18 лет из Техаса, Северной Каролины, Миннесоты и Теннесси, умерших в период с июля 2024 года по сентябрь 2025 года.

Их семьи считают, что длительное пользование соцсетями повлекло за собой депрессию, тревожность, нарушение сна и другие психологические проблемы.

В иске также отмечается, что компании использовали алгоритмы рекомендаций, бесконечную ленту, автоматическое воспроизведение видео и другие механизмы максимального удержания внимания пользователей, особенно детей и подростков.

Истцы считают, что технологические гиганты не только знали о рисках, но и не приняли достаточных мер по их устранению.

Google, которой принадлежит YouTube, заявила, что изучает иск. Meta, TikTok и Snap от комментариев пока воздержались.

Как отмечает Engadget, это всего один из многочисленных судебных процессов против крупнейших технологических компаний США.

Они уже сталкиваются с исками от отдельных пользователей, американских штатов и школьных округов, обвиняющих соцсети в негативном влиянии на психическое здоровье детей и подростков.