Розлучення не обов'язкове? Чи можна поділити майно подружжя без розірвання шлюбу
В Україні подружжя має право розділити спільне майно, не розриваючи шлюб. Відповідно до Сімейного кодексу, чоловік та дружина можуть зробити це як за взаємною згодою, так і через суд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Міністерства юстиції.
Головне:
- Право на поділ: Чоловік та дружина можуть розділити спільну власність у будь-який момент, не розриваючи шлюб.
- Два способи: Це можна зробити добровільно (через нотаріальний договір) або через суд, якщо згоди не досягнуто.
- Спільна власність: Ділиться майно, набуте під час шлюбу. Особисті речі, спадок та подарунки залишаються у власності того, хто їх отримав.
- Рівність часток: За законом частки подружжя рівні, проте суд може змінити цей баланс в інтересах дітей або через недоброчесність одного з партнерів.
- Позовна давність: До вимог про поділ майна в офіційному шлюбі термін позовної давності не застосовується.
Способи поділу майна
Законодавство передбачає два основні шляхи вирішення цього питання:
- Договірний (добровільний). Подружжя укладає договір. Якщо ділиться нерухомість (будинок, квартира тощо), документ обов'язково має бути посвідчений нотаріально.
- Судовий. Якщо згоди не досягнуто, спір вирішує суд, враховуючи інтереси дружини, чоловіка, дітей та інші істотні обставини.
Що підлягає поділу, а що ні
Спільною власністю вважається все майно, набуте за час шлюбу, навіть якщо один із партнерів не мав заробітку з поважних причин (навчання, догляд за дітьми, хвороба).
Проте не ділиться особиста приватна власність: майно, отримане в дарунок, у спадок або придбане за власні кошти одного з подружжя.
Розмір часток та грошова компенсація
За замовчуванням частки майна є рівними. Суд може відступити від цього принципу, якщо один із подружжя не дбав про сім’ю, приховав чи знищив майно.
Також частка може бути збільшена, якщо з батьком чи матір'ю проживають діти або непрацездатні повнолітні син чи дочка.
Якщо майно неможливо поділити в натурі, а грошова компенсація не внесена, суд може залишити майно у спільній частковій власності без його реального поділу.
Читайте також про те, чи може партнер при розлученні претендувати на доходи іншого партнера від ФОПу - пояснення адвоката.
Раніше писали про те, які терміни поділу майна при розлученні і чому не варто зволікати.