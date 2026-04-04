Розлучення не обов'язкове? Чи можна поділити майно подружжя без розірвання шлюбу

В Україні подружжя має право розділити спільне майно, не розриваючи шлюб. Відповідно до Сімейного кодексу, чоловік та дружина можуть зробити це як за взаємною згодою, так і через суд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Міністерства юстиції .

Головне: Право на поділ: Чоловік та дружина можуть розділити спільну власність у будь-який момент, не розриваючи шлюб.

Два способи: Це можна зробити добровільно (через нотаріальний договір) або через суд, якщо згоди не досягнуто.

Спільна власність: Ділиться майно, набуте під час шлюбу. Особисті речі, спадок та подарунки залишаються у власності того, хто їх отримав.

Рівність часток: За законом частки подружжя рівні, проте суд може змінити цей баланс в інтересах дітей або через недоброчесність одного з партнерів.

Позовна давність: До вимог про поділ майна в офіційному шлюбі термін позовної давності не застосовується.

Способи поділу майна

Законодавство передбачає два основні шляхи вирішення цього питання:

Договірний (добровільний). Подружжя укладає договір. Якщо ділиться нерухомість (будинок, квартира тощо), документ обов'язково має бути посвідчений нотаріально.

Подружжя укладає договір. Якщо ділиться нерухомість (будинок, квартира тощо), документ обов'язково має бути посвідчений нотаріально. Судовий. Якщо згоди не досягнуто, спір вирішує суд, враховуючи інтереси дружини, чоловіка, дітей та інші істотні обставини.

Що підлягає поділу, а що ні

Спільною власністю вважається все майно, набуте за час шлюбу, навіть якщо один із партнерів не мав заробітку з поважних причин (навчання, догляд за дітьми, хвороба).

Проте не ділиться особиста приватна власність: майно, отримане в дарунок, у спадок або придбане за власні кошти одного з подружжя.

Розмір часток та грошова компенсація

За замовчуванням частки майна є рівними. Суд може відступити від цього принципу, якщо один із подружжя не дбав про сім’ю, приховав чи знищив майно.

Також частка може бути збільшена, якщо з батьком чи матір'ю проживають діти або непрацездатні повнолітні син чи дочка.

Якщо майно неможливо поділити в натурі, а грошова компенсація не внесена, суд може залишити майно у спільній частковій власності без його реального поділу.