Розлучення не обов'язкове? Чи можна поділити майно подружжя без розірвання шлюбу

08:00 04.04.2026 Сб
На яке майно не може претендувати партнер?
aimg Василина Копитко
В Україні подружжя має право розділити спільне майно, не розриваючи шлюб. Відповідно до Сімейного кодексу, чоловік та дружина можуть зробити це як за взаємною згодою, так і через суд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Міністерства юстиції.

Читайте також: Розлучення та гроші: адвокатка назвала майно, яке неможливо розділити при розриві шлюбу

Головне:

  • Право на поділ: Чоловік та дружина можуть розділити спільну власність у будь-який момент, не розриваючи шлюб.
  • Два способи: Це можна зробити добровільно (через нотаріальний договір) або через суд, якщо згоди не досягнуто.
  • Спільна власність: Ділиться майно, набуте під час шлюбу. Особисті речі, спадок та подарунки залишаються у власності того, хто їх отримав.
  • Рівність часток: За законом частки подружжя рівні, проте суд може змінити цей баланс в інтересах дітей або через недоброчесність одного з партнерів.
  • Позовна давність: До вимог про поділ майна в офіційному шлюбі термін позовної давності не застосовується.

Способи поділу майна

Законодавство передбачає два основні шляхи вирішення цього питання:

  • Договірний (добровільний). Подружжя укладає договір. Якщо ділиться нерухомість (будинок, квартира тощо), документ обов'язково має бути посвідчений нотаріально.
  • Судовий. Якщо згоди не досягнуто, спір вирішує суд, враховуючи інтереси дружини, чоловіка, дітей та інші істотні обставини.

Що підлягає поділу, а що ні

Спільною власністю вважається все майно, набуте за час шлюбу, навіть якщо один із партнерів не мав заробітку з поважних причин (навчання, догляд за дітьми, хвороба).

Проте не ділиться особиста приватна власність: майно, отримане в дарунок, у спадок або придбане за власні кошти одного з подружжя.

Розмір часток та грошова компенсація

За замовчуванням частки майна є рівними. Суд може відступити від цього принципу, якщо один із подружжя не дбав про сім’ю, приховав чи знищив майно.

Також частка може бути збільшена, якщо з батьком чи матір'ю проживають діти або непрацездатні повнолітні син чи дочка.

Якщо майно неможливо поділити в натурі, а грошова компенсація не внесена, суд може залишити майно у спільній частковій власності без його реального поділу.

Читайте також про те, чи може партнер при розлученні претендувати на доходи іншого партнера від ФОПу - пояснення адвоката.

Раніше писали про те, які терміни поділу майна при розлученні і чому не варто зволікати.

Новини
Росіяни атакували Київ дронами: в офісній будівлі спалахнула пожежа
Росіяни атакували Київ дронами: в офісній будівлі спалахнула пожежа
Аналітика
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої