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Сім "Шахедів" вночі йшли на Київ, всі були збиті: деталі атаки на столицю

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Київ, П'ятниця 30 грудня 2022 08:54
Сім "Шахедів" вночі йшли на Київ, всі були збиті: деталі атаки на столицю Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Цієї ночі на Київ ворог спрямував сім дронів-камікадзе. Втім, всі вони були збиті - п'ять над столицею і два на підльоті до міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці Віталія Кличка.

"За інформацією наших сил ППО, 7 дронів-камікадзе йшли на Київ. 2 із них збили на підльоті до столиці, 5 - над Києвом. Внаслідок падіння уламків - у Голосіївському районі пошкоджені вікна в житловому будинку та в одній нежитловій будівлі. Постраждалих немає", - написав Кличко.

Нагадаємо, що в ніч з 29 на 30 грудня ворог атакував Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136.

Так, загалом випущено 16 "Шахедів", які атакували Україну з південно-східного та північного напрямків.

Сили ППО збили ворожі дрони над столицею, а також в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

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Київ дрони Віталий Кличко
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