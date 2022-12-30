Семь "Шахедов" ночью шли на Киев, все были сбиты: детали атаки на столицу

Этой ночью на Киев враг направил семь дронов-камикадзе. Впрочем, все они были сбиты - пять над столицей и два на подлете в город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы Виталия Кличко.

"По информации наших сил ПВО, 7 дронов-камикадзе шли на Киев. 2 из них сбили на подлете в столицу, 5 - над Киевом. В результате падения обломков - в Голосеевском районе повреждены окна в жилом доме и в одном нежилом здании. Пострадавших нет" , - написал Кличко.

Напомним, что в ночь с 29 на 30 декабря враг атаковал Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства Shahed-131/136.

Так, всего выпущено 16 "Шахедов", атаковавших Украину с юго-восточного и северного направлений.

Силы ПВО сбили вражеские дроны над столицей, а также в Днепропетровской и Запорожской областях.

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