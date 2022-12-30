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ППО уразила всі цілі. Столиця витримала нічну атаку "Шахедів", - КМВА

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П'ятниця 30 грудня 2022 07:16
ППО уразила всі цілі. Столиця витримала нічну атаку "Шахедів", - КМВА Фото: Росіяни атакували Київ дронами-камікадзе (mil.in.ua)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти в ніч на 30 грудня атакували Київ дронами-камікадзе. Українські захисники уразили всі ворожі БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

"Після вчорашнього ракетного обстрілу, який не приніс агресору результатів, сьогодні вночі столиця витримала атаку іранських Shahed", - зазначив начальник Київської міської військової адміністранції Сергій Попко.

Посадовець розповів, що у повітряному просторі Києва було зафіксовано 5 ворожих безпілотників. Сили ППО здійснили вогневе ураження всіх цілей.

"Один з баражуючих боєприпасів влучив у адмінбудівлю в Голосіівському районі. Внаслідок цього споруда була частково зруйнована, а в житловому будинку поруч пошкодження вікон. Інформація щодо потерпілих не надходила. Всі дані уточнюються", - додав глава КМВА.

Нагадаємо, 30 грудня росіяни атакували Київ і область ударними дронами. Працювала ППО.

Повітряна тривога була скасована близько пів на п'яту ранку.

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