Сім пунктів. Резніков озвучив очікування України від саміту НАТО

В Україні сформували перелік очікувань від саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня. Зокрема, наша країна хоче отримати алгоритм членства в Альянсі.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Голос Америки ", про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Чиновник, виступаючи у вашингтонському аналітичному центрі Atlantic Council, заявив, що Україна очікує від рішень Вільнюського саміту наступного:

Нагадаємо, раніше прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що його країна очікує від саміту НАТО гарантій безпеки для України.

Також ми писали, що, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, наша країна хоче почути на наступному саміті НАТО, коли вона стане членом Альянсу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.