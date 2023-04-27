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Україна на саміті в липні хоче почути, коли стане членом НАТО, - Шмигаль

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Україна, Четвер 27 квітня 2023 15:51
Україна на саміті в липні хоче почути, коли стане членом НАТО, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Україна розраховує дізнатись терміни вступу в НАТО на липневому саміті, що пройде у Вільнюсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час пресконференції у Римі.

"Переконаний, що вступ України в НАТО стане надбанням для НАТО. Ми очікуємо від саміту, звісно, конкретики від наших партнерів та сподіваємося, що отримаємо відповіді на запитання про те, коли ж Україна стане членом НАТО. Звісно, ми просимо про підтримку Італію, Іспанію і всіх наших партнерів, всіх, хто підтримує", - сказав прем'єр.

Він наголосив на тому, що українська армія вже воює за стандартами НАТО та використовує зброю Альянсу.

Нагадаємо, сьогодні генсек НАТО заявив, що країни НАТО на літньому саміті у Вільнюсі обговорять Україну. Він також підтвердив, що майбутнє України в альянсі, тому НАТО зробить все, щоб це стало можливим.

Зазначимо, що саміт відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня цього року.

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НАТО Прем'єр-міністр Денис Шмигаль
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