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Семь пунктов. Резников озвучил ожидания Украины от саммита НАТО

Фото: Алексей Резников, глава Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине сформировали перечень ожиданий от саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. В частности, наша страна хочет получить алгоритм членства в Альянсе.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Чиновник, выступая в вашингтонском аналитическом центра Atlantic Council, заявил, что Украина ожидает от решений Вильнюсского саммита следующего:

  1. Приверженности членства Украины в НАТО. По словам министра, это предполагает, что "Альянс должен предложить Украине до конца 2023 четкий алгоритм членства".
  2. Гарантий безопасности Украины от НАТО, которые действуют до вступления Украины в Альянс.
  3. Готовности НАТО поддержать формулу мира, которую предложил президент Владимир Зеленский.
  4. Продолжения приверженности НАТО обеспечивать оборонные нужды Украины, в том числе ПВО, дальнобойную артиллерию, боеприпасы, танки и боевые самолеты.
  5. Оборонной поддержки Украины до полного восстановления суверенитета Украины.
  6. Создания механизма кризисных консультаций с Украиной в рамках статьи 4 Североатлантического договора.
  7. Превращения Комиссии НАТО-Украина в Совет НАТО-Украина по переходу Украины на стандарты НАТО в оборонных системах, медицинской помощи и разминировании.

Напомним, ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что его страна ожидает от саммита НАТО гарантий безопасности для Украины.

Также мы писали, что, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, наша страна хочет услышать на следующем саммите НАТО, когда она станет членом Альянса.

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