Семь пунктов. Резников озвучил ожидания Украины от саммита НАТО

В Украине сформировали перечень ожиданий от саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. В частности, наша страна хочет получить алгоритм членства в Альянсе.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
Чиновник, выступая в вашингтонском аналитическом центра Atlantic Council, заявил, что Украина ожидает от решений Вильнюсского саммита следующего:
Напомним, ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что его страна ожидает от саммита НАТО гарантий безопасности для Украины.
Также мы писали, что, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, наша страна хочет услышать на следующем саммите НАТО, когда она станет членом Альянса.
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