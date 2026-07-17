Сім надбавок, про які не знають більшість пенсіонерів: як отримати від 300 до кількох тисяч гривень

Вікова доплата: від 300 до 570 гривень

Пенсіонери, які досягли певного віку, можуть отримувати щомісячну компенсаційну доплату.

Станом на сьогодні її розмір становить:

300 гривень – після досягнення 70 років;

– після досягнення 70 років; 456 гривень – після 75 років;

– після 75 років; 570 гривень – після 80 років.

При цьому такі виплати призначають лише за умови, що загальний розмір пенсії не перевищує визначений урядом поріг. Доплата встановлюється автоматично після досягнення відповідного віку.

2. Доплата за понаднормовий страховий стаж

Якщо людина після набуття необхідного стажу має більше років роботи, ніж потрібно для призначення пенсії, вона може отримувати доплату за кожен "зайвий" рік.

Її розмір залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тому після його зміни автоматично збільшується і така надбавка.

Чим довше людина офіційно працювала, тим більшою буде ця доплата.

3. Надбавка самотнім пенсіонерам, які потребують догляду

Не всі знають, що окремі самотні пенсіонери можуть отримувати спеціальну щомісячну доплату.

Вона призначається людям, які:

досягли 80 років;

проживають самі;

за висновком лікарів потребують постійного стороннього догляду;

отримують пенсію за віком.

Для оформлення необхідно звернутися до Пенсійного фонду із відповідними документами.

4. Доплата почесним донорам України

Громадяни, які мають звання "Почесний донор України", також отримують щомісячну надбавку до пенсії.

Її розмір становить 10% прожиткового мінімуму на одну особу, тому сума періодично переглядається після зміни соціальних стандартів.

Право на таку виплату не залежить від виду пенсії.

5. Надбавки за особливі заслуги перед Україною

Окрема категорія громадян має право на спеціальні доплати за особливі заслуги перед державою.

Йдеться, зокрема, про:

Героїв України;

осіб, нагороджених державними відзнаками;

видатних діячів науки, культури та спорту;

інших громадян, визначених законом.

Залежно від категорії розмір надбавки може становити від кількох сотень до кількох тисяч гривень.

6. Доплати окремим категоріям ветеранів

Додаткові виплати також передбачені для:

учасників бойових дій;

осіб з інвалідністю внаслідок війни;

членів сімей загиблих захисників;

інших категорій ветеранів.

Розмір таких доплат залежить від статусу, визначеного законодавством, і може суттєво відрізнятися.

7. Доплата після перерахунку працюючим пенсіонерам

Якщо людина після виходу на пенсію продовжує офіційно працювати, її пенсію можуть перерахувати після набуття необхідного страхового стажу.

У результаті щомісячна виплата може зрости на кілька сотень гривень, а в окремих випадках – і більше. Для багатьох пенсіонерів саме ця надбавка стає одним із найвідчутніших збільшень пенсії.

Що важливо знати

Не всі надбавки призначаються автоматично. Якщо пенсіонер має право на певну доплату, але вона не нараховується, варто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду або перевірити інформацію в особистому кабінеті.

Крім того, деякі надбавки можна отримувати одночасно, якщо людина відповідає вимогам кількох програм. У такому разі загальний розмір пенсійної виплати може зрости на кілька сотень або навіть кілька тисяч гривень залежно від підстав для нарахування.