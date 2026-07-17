Семь надбавок, о которых не знают большинство пенсионеров: как получить от 300 до нескольких тысяч гривен

Размер пенсии в Украине зависит не только от страхового стажа и зарплаты. Часть пенсионеров имеет право на дополнительные выплаты, о которых многие даже не догадываются.
РБК-Украина рассказывает, какие доплаты могут увеличить пенсию на сумму от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен.
Пенсионеры, достигшие определенного возраста, могут получать ежемесячную компенсационную доплату.
На сегодня ее размер составляет:
При этом такие выплаты назначаются только при условии, что общий размер пенсии не превышает определенный правительством порог. Доплата устанавливается автоматически по достижении соответствующего возраста.
Если человек после приобретения необходимого стажа имеет больше лет работы, чем нужно для назначения пенсии, он может получать доплату за каждый "лишний" год.
Ее размер зависит от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, поэтому после его смены автоматически увеличивается и такая надбавка.
Чем дольше человек официально работал, тем больше будет эта доплата.
Не все знают, что отдельные одинокие пенсионеры могут получать специальную ежемесячную доплату.
Она назначается людям, которые:
Для оформления необходимо обратиться в Пенсионный фонд с соответствующими документами.
Граждане, имеющие звание "Почетный донор Украины", также получают ежемесячную прибавку к пенсии.
Ее размер составляет 10% прожиточного минимума на одного человека, поэтому сумма периодически пересматривается после смены социальных стандартов.
Право на такую выплату не зависит от вида пенсии.
Отдельная категория граждан имеет право на специальные доплаты за особые заслуги государству.
Речь идет, в частности, о:
В зависимости от категории размер прибавки может составлять от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен.
Дополнительные выплаты также предусмотрены для:
Размер таких доплат зависит от статуса, определенного законодательством, и может существенно отличаться.
Если человек после ухода на пенсию продолжает официально работать, его пенсию могут перечислить после приобретения необходимого страхового стажа.
В результате ежемесячная выплата может возрасти на несколько сотен гривен, а в отдельных случаях – и больше. Для многих пенсионеров именно эта надбавка становится одним из наиболее ощутимых прибавок пенсии.
Не все прибавки назначаются автоматически. Если у пенсионера есть право на определенную доплату, но она не начисляется, следует обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда или проверить информацию в личном кабинете.
Кроме того, некоторые прибавки можно получать одновременно, если человек отвечает требованиям нескольких программ. В таком случае общий размер пенсионной выплаты может возрасти на несколько сотен или даже на несколько тысяч гривен в зависимости от оснований для начисления.
РБК-Украина ранее писало о доплате почти 1300 гривен для военных пенсионеров . Ее могут оформить те, кто не работает и содержит нетрудоспособного члена семьи.
Напомним также о разъяснении относительно зачисления обучения в вузы в страховой стаж . Дневную форму обучения до 1 января 2004 могут учесть даже без диплома, если есть документальное подтверждение.