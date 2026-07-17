Семь надбавок, о которых не знают большинство пенсионеров: как получить от 300 до нескольких тысяч гривен

Возрастная доплата: от 300 до 570 гривен

Пенсионеры, достигшие определенного возраста, могут получать ежемесячную компенсационную доплату.

На сегодня ее размер составляет:

300 гривен – после достижения 70 лет;

– после достижения 70 лет; 456 гривен – после 75 лет;

– после 75 лет; 570 гривен – после 80 лет.

При этом такие выплаты назначаются только при условии, что общий размер пенсии не превышает определенный правительством порог. Доплата устанавливается автоматически по достижении соответствующего возраста.

2. Доплата за сверхурочный страховой стаж

Если человек после приобретения необходимого стажа имеет больше лет работы, чем нужно для назначения пенсии, он может получать доплату за каждый "лишний" год.

Ее размер зависит от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, поэтому после его смены автоматически увеличивается и такая надбавка.

Чем дольше человек официально работал, тем больше будет эта доплата.

3. Надбавка одиноким пенсионерам, нуждающимся в уходе

Не все знают, что отдельные одинокие пенсионеры могут получать специальную ежемесячную доплату.

Она назначается людям, которые:

достигли 80 лет;

проживают сами;

по заключению врачей нуждаются в постоянном постороннем уходе;

получают пенсию по возрасту.

Для оформления необходимо обратиться в Пенсионный фонд с соответствующими документами.

4. Доплата почетным донорам Украины

Граждане, имеющие звание "Почетный донор Украины", также получают ежемесячную прибавку к пенсии.

Ее размер составляет 10% прожиточного минимума на одного человека, поэтому сумма периодически пересматривается после смены социальных стандартов.

Право на такую выплату не зависит от вида пенсии.

5. Прибавки за особые заслуги перед Украиной

Отдельная категория граждан имеет право на специальные доплаты за особые заслуги государству.

Речь идет, в частности, о:

Героев Украины;

лиц, награжденных государственными наградами;

видных деятелей науки, культуры и спорта;

других граждан, определенных законом.

В зависимости от категории размер прибавки может составлять от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен.

6. Доплаты отдельным категориям ветеранов

Дополнительные выплаты также предусмотрены для:

участников боевых действий;

лиц с инвалидностью в результате войны;

членов семей погибших защитников;

других категорий ветеранов.

Размер таких доплат зависит от статуса, определенного законодательством, и может существенно отличаться.

7. Доплата после перерасчета работающим пенсионерам

Если человек после ухода на пенсию продолжает официально работать, его пенсию могут перечислить после приобретения необходимого страхового стажа.

В результате ежемесячная выплата может возрасти на несколько сотен гривен, а в отдельных случаях – и больше. Для многих пенсионеров именно эта надбавка становится одним из наиболее ощутимых прибавок пенсии.

Что важно знать

Не все прибавки назначаются автоматически. Если у пенсионера есть право на определенную доплату, но она не начисляется, следует обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда или проверить информацию в личном кабинете.

Кроме того, некоторые прибавки можно получать одновременно, если человек отвечает требованиям нескольких программ. В таком случае общий размер пенсионной выплаты может возрасти на несколько сотен или даже на несколько тысяч гривен в зависимости от оснований для начисления.