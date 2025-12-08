Сім країн ЄС закликають швидко використати росактиви для репарацій Україні

Крім того, у листі наголошується, що реалізація кредиту дозволить зміцнити позиції України на переговорах.
Крім того, лідери семи країн, які підписали лист, не погоджуються з аналізом про те, що кредит може перешкоджати мирному врегулюванню: вони вважають, що ухвалення рішення щодо репараційного кредиту на наступному саміті ЄС поставить Україну "у сильнішу позицію для захисту себе та у кращу позицію для ведення переговорів про справедливий і тривалий мир".
Такий політичний месендж від Естонії, Фінляндії, Ірландії, Латвії, Литви, Польщі та Швеції прозвучав напередодні саміту ЄС, що відбудеться наступного тижня, на якому фінансові потреби України стануть головним питанням порядку денного.