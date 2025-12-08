Семь стран ЕС призывают быстро использовать росактивы для репараций Украине

Так, лидеры Эстонии, Финляндии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши и Швеции направили письма президенту Европейского совета Антониу Коште и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен накануне саммита ЕС, который состоится на следующей неделе.
"Репарационный кредит является наиболее финансово осуществимым и политически реалистичным решением, которое одновременно отражает фундаментальный принцип права Украины на компенсацию ущерба, причиненного агрессией", - говорится в письме.
Кроме того, в письме отмечается, что реализация кредита позволит укрепить позиции Украины на переговорах.
Кроме того, лидеры семи стран, подписавших письмо, не согласны с анализом о том, что кредит может препятствовать мирному урегулированию: они считают, что принятие решения по репарационному кредиту на следующем саммите ЕС поставит Украину "в более сильную позицию для защиты себя и в лучшую позицию для ведения переговоров о справедливом и длительном мире".
Такой политический месседж от Эстонии, Финляндии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши и Швеции прозвучал накануне саммита ЕС, который состоится на следующей неделе, на котором финансовые потребности Украины станут главным вопросом повестки дня.