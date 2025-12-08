Семь стран ЕС призывают быстро использовать росактивы для репараций Украине

Так, лидеры Эстонии, Финляндии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши и Швеции направили письма президенту Европейского совета Антониу Коште и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен накануне саммита ЕС, который состоится на следующей неделе.

В документах подчеркивается, что механизм "репарационного кредита" является "наиболее финансово целесообразным и политически реалистичным решением" на сегодняшний день, которое гарантирует право Украины на возмещение ущерба, нанесенного агрессией РФ.

"Репарационный кредит является наиболее финансово осуществимым и политически реалистичным решением, которое одновременно отражает фундаментальный принцип права Украины на компенсацию ущерба, причиненного агрессией", - говорится в письме.