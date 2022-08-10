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Сили ППО збили російський безпілотник "Орлан-10" у Херсонській області

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Київ, Середа 10 серпня 2022 03:06
Сили ППО збили російський безпілотник "Орлан-10" у Херсонській області Фото: ЗСУ збили безпілотник "Орлан-10" (facebook.com/Сили оборони Запорізького краю)
Автор: Константин Широкун

Зенітно-ракетний підрозділ Збройних сил України знищив російський безпілотник "Орлан-10" в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

У Берисловському районі ворог також намагався проводити повітряну розвідку за допомогою БПЛА, але українським військовим вдалося перехопити безпілотник.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в четвер, 4 серпня, Збройні Сили України збили в Миколаївській області два російських дрона-камікадзе "Ланцет".

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