В Николаевской области сбили два российских дрона-камикадзе

Вооруженные силы Украины сбили в Николаевской области два российских дрона-камикадзе "Ланцет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Юг".

"Дважды в Николаевской области враг пытался атаковать с помощью дронов-камикадзе "Ланцет", которые были уничтожены нашими зенитно-ракетными подразделениями до реализации своей разрушительной миссии", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала российского вторжения силы обороны Украины сбили порядка 740 беспилотников.

В июле Вооруженные силы Украины ударили дроном-камикадзе по российскому лагерю на Запорожской АЭС и показали видео.

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