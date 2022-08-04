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В Николаевской области сбили два российских дрона-камикадзе

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Николаевская область, Четверг 04 августа 2022 17:59
В Николаевской области сбили два российских дрона-камикадзе Фото: дрон-камикадзе "Ланцет" (mil in ua)
Автор: Артем Горовенко

Вооруженные силы Украины сбили в Николаевской области два российских дрона-камикадзе "Ланцет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Юг".

"Дважды в Николаевской области враг пытался атаковать с помощью дронов-камикадзе "Ланцет", которые были уничтожены нашими зенитно-ракетными подразделениями до реализации своей разрушительной миссии", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала российского вторжения силы обороны Украины сбили порядка 740 беспилотников.

В июле Вооруженные силы Украины ударили дроном-камикадзе по российскому лагерю на Запорожской АЭС и показали видео.

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