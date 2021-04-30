Силы ООС провели на Донбассе рейд против диверсий
Подразделения операции Объединенных сил (ООС) провели рейд в населенном пункте Торецк (Донецкая область) рейд по предотвращению диверсий. В ходе мероприятия были выявлены лица, которые могли быть причастны к деятельности пророссийских боевиков.
Об этом сообщил пресс-центр МВД Украины.
Отмечается, что операция проходила в рамках борьбы с диверсионной деятельностью российско-оккупационных войск на Донбассе. С населением Торецка проведены профилактические беседы и проверены транспортные средства на наличие опасных предметов и незаконных веществ.
В ходе рейда силовики выявили группы лиц, которые могли быть причастны к деятельности пророссийских боевиков в ОРДО.
Фото: рейд против диверсий в Торецке (facebook.com/mvs.gov.ua)
Напомним, оккупационная власть отдельных районов Донецкой области (ОРДО) "национализировала" имущество украинских банков. Также были якобы "списаны" кредиты, которые взяли жители оккупированных территорий.
Отметим, в прошлом году в МИД Украины заявляли, что Киев намерен судиться с Москвой из-за "национализации" на Донбассе.
А в 2019 году у президента Владимира Зеленского заявляли, что снятие блокады с ОРДЛО возможно после отмены рублевой зоны и "национализации".