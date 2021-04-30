ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Силы ООС провели на Донбассе рейд против диверсий

Новина українською → Донбасс, Пятница 30 апреля 2021 15:59
Силы ООС провели на Донбассе рейд против диверсий Фото: рейд против диверсий в Торецке (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Подразделения операции Объединенных сил (ООС) провели рейд в населенном пункте Торецк (Донецкая область) рейд по предотвращению диверсий. В ходе мероприятия были выявлены лица, которые могли быть причастны к деятельности пророссийских боевиков.

Об этом сообщил пресс-центр МВД Украины.

Отмечается, что операция проходила в рамках борьбы с диверсионной деятельностью российско-оккупационных войск на Донбассе. С населением Торецка проведены профилактические беседы и проверены транспортные средства на наличие опасных предметов и незаконных веществ.

В ходе рейда силовики выявили группы лиц, которые могли быть причастны к деятельности пророссийских боевиков в ОРДО.

Фото: рейд против диверсий в Торецке (facebook.com/mvs.gov.ua)

Напомним, оккупационная власть отдельных районов Донецкой области (ОРДО) "национализировала" имущество украинских банков. Также были якобы "списаны" кредиты, которые взяли жители оккупированных территорий.

Отметим, в прошлом году в МИД Украины заявляли, что Киев намерен судиться с Москвой из-за "национализации" на Донбассе.

А в 2019 году у президента Владимира Зеленского заявляли, что снятие блокады с ОРДЛО возможно после отмены рублевой зоны и "национализации".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Донбасс
NEWS
Визит Блинкена в Украину: стала известна дата
Визит Блинкена в Украину: стала известна дата
DAILY
Пасха на карантине. Как украинцы будут праздновать в условиях эпидемии
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пасха на карантине. Как украинцы будут праздновать в условиях эпидемии