Силы ООС провели на Донбассе рейд против диверсий

Подразделения операции Объединенных сил (ООС) провели рейд в населенном пункте Торецк (Донецкая область) рейд по предотвращению диверсий. В ходе мероприятия были выявлены лица, которые могли быть причастны к деятельности пророссийских боевиков .

Об этом сообщил пресс-центр МВД Украины .

Отмечается, что операция проходила в рамках борьбы с диверсионной деятельностью российско-оккупационных войск на Донбассе. С населением Торецка проведены профилактические беседы и проверены транспортные средства на наличие опасных предметов и незаконных веществ.

В ходе рейда силовики выявили группы лиц, которые могли быть причастны к деятельности пророссийских боевиков в ОРДО.

Фото: рейд против диверсий в Торецке (facebook.com/mvs.gov.ua)