Украина намерена судиться с РФ из-за "национализации" на Донбассе

Фото: Егор Божок (president.gov.ua)

У Украины юридически нет другой стороны для подачи иска

Украина продолжает собирать доказательства так называемой "национализации" предприятий на оккупированном Донбассе для дальнейшего суда против России. Об этом в интервью "Укринформу" заявил замминистра иностранных дел Егор Божок.

По его словам, судебное разбирательство за имущество на Донбассе осложнено тем, что в международном суде должны быть представлены две стороны, а Россия официально отрицает присутствие в оккупированных районах.

"Поэтому юридически у нас нет другой стороны для подачи иска", - отметил Божок.

Он уточнил, что речь идет именно об экономическом аспекте.

"О том, что конкретно Россия украла все эти предприятия. И когда мы это докажем, тогда мы сможем открыть путь для правового решения этих вопросов в пользу украинских субъектов, как это произошло в Крыму", - подчеркнул Божок.

Напомним, в августе 2019 года на встречах трехсторонней контактной группы по Донбассу активизировали переговоры по возврату предприятий. Однако с того времени украинской стороне не удалось продвинуться в этом вопросе.