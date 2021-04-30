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Оккупанты в ОРДО "национализировали" имущество украинских банков и "списали" кредиты

Новина українською → Донецк, Пятница 30 апреля 2021 14:25
Оккупанты в ОРДО "национализировали" имущество украинских банков и "списали" кредиты Фото: имущество банков в ОРДО "национализировали" (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Оккупационная власть отдельных районов Донецкой области (ОРДО) "национализировала" имущество украинских банков. Также были якобы "списаны" кредиты, которые взяли жители оккупированных территорий.

Об этом говорится в сообщении на сайте так называемого "парламента ДНР"

Сообщается, что в собственность оккупантов "перешла" собственность банков, которые получили лицензию НБУ и работали в этих районах по состоянию на 14 мая 2014 года. При этом не "национализируется" имущество российских банков, таких как "Проминвестбанк" и "Сбербанк".

Кроме того, этот "закон" оккупантов якобы прекращает все обязательства жителей ОРДО перед украинскими банками, которые возникли до 14 ноября 2014 года. Решение объясняется тем, что именно этой датой был подписан указ президента Украины о прекращении работы банков на оккупированной территории.

Также сообщается, что оккупанты признают "ничтожными" передачу прав требования кредитных организаций третьим лицам.

Напомним, в прошлом году в МИД Украины заявляли, что Киев намерен судиться с Москвой из-за "национализации" на Донбассе.

А в 2019 году у президента Владимира Зеленского заявляли, что снятие блокады с ОРДЛО возможно после отмены рублевой зоны и "национализации".

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