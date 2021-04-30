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Сили ООС провели на Донбасі рейд проти диверсій

Новость на русском → Донбас, П'ятниця 30 квітня 2021 15:59
Сили ООС провели на Донбасі рейд проти диверсій Фото: рейд проти диверсій у Торецьку (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Підрозділи операції Об'єднаних сил (ООС) провели рейд у населеному пункті Торецьк (Донецька область) рейд із запобігання диверсій. В ході заходу були виявлені особи, які могли бути причетні до діяльності проросійських бойовиків.

Про це повідомив прес-центр МВС України.

Зазначається, що операція проходила в рамках боротьби з диверсійною діяльністю російсько-окупаційних військ на Донбасі. З населенням Торецька проведено профілактичні бесіди та перевірено транспортні засоби на наявність небезпечних предметів та незаконних речовин.

В ході рейду силовики виявили групи осіб, які могли бути причетні до діяльності проросійських бойовиків в ОРДО.

Фото: рейд проти диверсій у Торецьку (facebook.com/mvs.gov.ua)

Нагадаємо, окупаційна влада окремих районів Донецької області (ОРДО) "націоналізувала" майно українських банків. Також були нібито "списані" кредити, які взяли жителі окупованих територій.

Зазначимо, минулого року в МЗС України заявляли, що Київ має намір судитися з Москвою через "націоналізацію" на Донбасі.

А в 2019 році у президента Володимира Зеленського заявляли, що зняття блокади з ОРДЛО можливе після скасування рублевої зони і "націоналізації".

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