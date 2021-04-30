Сили ООС провели на Донбасі рейд проти диверсій
Підрозділи операції Об'єднаних сил (ООС) провели рейд у населеному пункті Торецьк (Донецька область) рейд із запобігання диверсій. В ході заходу були виявлені особи, які могли бути причетні до діяльності проросійських бойовиків.
Про це повідомив прес-центр МВС України.
Зазначається, що операція проходила в рамках боротьби з диверсійною діяльністю російсько-окупаційних військ на Донбасі. З населенням Торецька проведено профілактичні бесіди та перевірено транспортні засоби на наявність небезпечних предметів та незаконних речовин.
В ході рейду силовики виявили групи осіб, які могли бути причетні до діяльності проросійських бойовиків в ОРДО.
Фото: рейд проти диверсій у Торецьку (facebook.com/mvs.gov.ua)
Нагадаємо, окупаційна влада окремих районів Донецької області (ОРДО) "націоналізувала" майно українських банків. Також були нібито "списані" кредити, які взяли жителі окупованих територій.
Зазначимо, минулого року в МЗС України заявляли, що Київ має намір судитися з Москвою через "націоналізацію" на Донбасі.
А в 2019 році у президента Володимира Зеленського заявляли, що зняття блокади з ОРДЛО можливе після скасування рублевої зони і "націоналізації".