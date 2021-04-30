Сили ООС провели на Донбасі рейд проти диверсій

Підрозділи операції Об'єднаних сил (ООС) провели рейд у населеному пункті Торецьк (Донецька область) рейд із запобігання диверсій. В ході заходу були виявлені особи, які могли бути причетні до діяльності проросійських бойовиків .

Про це повідомив прес-центр МВС України .

Зазначається, що операція проходила в рамках боротьби з диверсійною діяльністю російсько-окупаційних військ на Донбасі. З населенням Торецька проведено профілактичні бесіди та перевірено транспортні засоби на наявність небезпечних предметів та незаконних речовин.

В ході рейду силовики виявили групи осіб, які могли бути причетні до діяльності проросійських бойовиків в ОРДО.

Фото: рейд проти диверсій у Торецьку (facebook.com/mvs.gov.ua)