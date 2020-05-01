Силы ООС на Донбассе уничтожили авто с боеприпасами для боевиков  

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Машина подвозила боеприпасы на позиции противника

Украинские военные на Донбассе уничтожили автомобиль, который подвозил боеприпасы для противника. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что инцидент произошел 29 апреля в Луганской области. Украинские военные с противотанкового ракетного комплекса уничтожили авто боевиков, которое подвозило боеприпасы. В штабе отмечают, что на днях в этом районе погиб украинский боец.

"Объединенные силы и дальше продолжают надежно контролировать линию соприкосновения. Подразделения обороняющихся принимают адекватные меры, в том числе и огневого воздействия на оккупантов с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих и гражданских лиц", - говорится в сообщении.

Військовослужбовці ОС знищили з ПТРК транспортний засіб окупантів Військовослужбовці ОС знищили з ПТРК транспортний засіб окупантів 29 квітня на Луганщині військовослужбовці Збройних сил України за допомогою протитанкового ракетного комплексу знищили транспортний засіб російських окупантів, який здійснював підвезення боєприпасів на позиції. Нагадаємо, днями в цьому районі внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовослужбовець. Також, як повідомлялося раніше, окупанти відкривали вогонь по житловим кварталам Золотого-4 та пошкодили декілька будинків цивільного населення. Влучним пострілом наші захисники вкотре нагадали противнику про невідворотність покарання за свої злочинні дії. Об’єднані сили й надалі продовжують надійно контролювати лінію зіткнення. Підрозділи, що обороняються, вживають адекватних заходів, в том числі і вогневого впливу на окупантів з метою збереження життя і здоров’я військовослужбовців та цивільних осіб. Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 30 квітня 2020 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой и Днепропетровской областях обнаружили самый крупный с начала войны на Донбассе незаконный арсенал оружия. В арсенале были боевая машина пехоты, БТР, противотанковая пушка, минометы, гранатометы, противотанковые ракетные комплексы и стрелковое оружие. В штабе ООС уточнили, что этот арсенал уже два месяца находится под охраной.